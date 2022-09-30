BM 77. Genel Kurul Başkanı, Çin'in BM'ye Güçlü Bir Şekilde Destek Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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BM 77. Genel Kurul Başkanı, Çin'in BM'ye Güçlü Bir Şekilde Destek Olduğunu Söyledi

30.09.2022 13:34
BM 77. Genel Kurul Başkanı, Çin'in BM'ye Güçlü Bir Şekilde Destek Olduğunu Söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi, "BM'nin kurucu üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, mavi bayrağın (BM'nin) güçlü bir destekçisi olmuştur" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi, "BM'nin kurucu üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, mavi bayrağın (BM'nin) güçlü bir destekçisi olmuştur" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi, Çarşamba günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in BM için güçlü bir destekçi olduğunu söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için Çin'in BM Daimi Misyonu tarafından sanal olarak düzenlenen resepsiyonda konuşan Korosi, "BM'nin kurucu üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, mavi bayrağın (BM'nin) güçlü bir destekçisi olmuştur" dedi. Çin'i kalkınma ve refahı destekleme konusundaki başarılarından ötürü kutlayan Korosi, "Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve 2030 Gündemi'ni uygulamak için büyük bir fırsat sunuyor" diye ekledi. Resepsiyonda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kabine şefi BM Genel Sekreter Yardımcısı Courtenay Rattray, dünya çapındaki bu kurumun Çin'in çalışmalarına yaptığı katkılara ve Çin'in uluslararası işbirliğinin önemli bir dayanağı olan duruşuna büyük değer verdiğini söyledi. Rattray, "Bu önemli kilometre taşını kutlarken ileriye bakalım ve Çin ile dünyanın bölgesel ve dünya çapındaki problemleri ele almak için ortak çabalarımızda ilerlemesini sağlamaya çalışalım" dedi. Resepsiyona video bağlantısı aracılığıyla 100'den fazla ülkeden 200'e yakın üst düzey BM yetkilisi, daimi temsilci ve üst düzey diplomat ile uluslararası medya kuruluşlarından gazeteciler ve her kesimden ilgi gösteren kişiler katıldı.

BM 77. Genel Kurul Başkanı, Çin'in BM'ye Güçlü Bir Şekilde Destek Olduğunu Söyledi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM 77. Genel Kurul Başkanı, Çin'in BM'ye Güçlü Bir Şekilde Destek Olduğunu Söyledi - Son Dakika

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