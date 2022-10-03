UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi

03.10.2022 14:58
UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), cuma günü Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), cuma günü Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini bildirdi.

UNAMA kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada, UNAMA'ya bağlı insan hakları ekiplerinin araştırmaları sonucu olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 43'e, yaralı sayısının 83'e yükseldiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kayıp sayısının daha da artabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı ise en son ölü sayısının 25 olduğunu duyurmuştu.

En kanlı saldırılarda Şii Hazaralar hedef alındı

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkede birçok vilayette bombalı saldırılar düzenlendi. En kanlı saldırılarda ise Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazaralar hedef alındı. Bu saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kabil'in batısında ise ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırılar terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti. Ancak bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler, Şii Hazara etnik grubuna mensup, büyük çoğunluğunu üniversite sınavına hazırlanan genç kızlar oluşturuyor. Yüzlerce öğrenci, üniversite sınavına yönelik deneme sınavına girmek için toplanmıştı.

Cuma günkü saldırının ardından olay, ulusal ve uluslararası toplumdan büyük tepki çekti. Tepkilerde, Taliban'ın Şiilere yönelik güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulandı.

Yine, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif gibi Afganistan'ın önemli şehirlerinde toplanan kadınlar saldırıyı protesto ederek, Taliban'ın güvenlik önlemlerini artırmasını istemişti.

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İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama İslam İşbirliği Teşkilatından Kabil'deki eğitim merkezi saldırısına kınama
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNAMA: Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika

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