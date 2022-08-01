BM Ankara Ofisi: Tahıl gemisi, yarın Türkiye'de teftiş edilecek

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ankara Ofisi, Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü M/V Razoni isimli geminin, 2 Ağustos'ta Türkiye'deki teftişin ardından Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceğini açıkladı.

BM Ankara Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kuru yük gemisinin seferine başlaması için onay verdiği belirtilerek, "Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'nun belirli koordinatları ve kısıtlamalarını kabul eden Müşterek Koordinasyon Merkezi, bu ayrıntıları uluslararası navigasyon prosedürlerine uygun olarak iletti. Müşterek Koordinasyon Merkezi, geminin güvenli bir şekilde seyahati için tüm katılımcılarından askeri ve diğer ilgili yetkililerini bilgilendirmelerini istedi. Müşterek Koordinasyon Merkezi, gemiye seferi için onay vermeden önce geminin sefer kapasitesi ve Odessa Limanı'nın hazır olup olmadığını da teyit etti" denildi.

26 bin tonun üzerinde mısır taşıyan geminin seferine ilişkin, "Odessa'dan hareket ettikten sonra yarın Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi, nihai varış yeri olan Lübnan'ın Trablus Limanı'na hareket edecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi geminin Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'ndan emniyetli bir şekilde geçişini gözlemleyecek" ifadeleri kullanıldı.