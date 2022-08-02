BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında - Son Dakika
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BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında

02.08.2022 00:26
BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbe sonrası gerilimin yükseldiği Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında olduklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbe sonrası gerilimin yükseldiği Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında olduklarını duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda, Myanmar'daki son duruma dair bilgiler paylaşıldı.

Ülke içinde 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği, bu rakamın 866 bin 400'ünü, 1 Şubat 2021 darbesinden bu yana evini terk edenlerin oluşturduğu bildirildi.

Darbenin ardından istikrarsızlık ortamı sebebiyle yaşanan enflasyonun gıda ve akaryakıt fiyatlarını büyük oranda artırdığı, yerinden edilenlerin, temel ihtiyaçlarını gidermekte dahi zorlandığı kaydedildi.

Yerinden edilenler için sığınak ihtiyacı

Myanmar'ın Bago eyaletinin doğusunda yakın zamanda yerinden edilen siviller için acil sığınak ve temel gıda malzemeleri ihtiyacı bulunduğu, ülkenin kuzeydoğu taraflarında yerinden edilenlerin ihtiyacını karşılamak için insani yardım faaliyetlerinin artırıldığı açıklandı.

Arakan eyaletinde son haftalarda Myanmar ordusu ve muhalifler arasında gerilimlerin arttığı, bölgede olası insani krizi yatıştırmak için OCHA'nın acil durum planlaması hazırlıkları yaptığı vurgulandı.

Arakan'da yerinden edilen sivillerin sığınak eksikliği bulunduğu ve su kaynaklarına ulaşımın giderek zorlandığı belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde acil durum planlaması hazırlığında - Son Dakika

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