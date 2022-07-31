BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır karakoluna ateş açtı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır karakoluna ateş açtı: 2 ölü

31.07.2022 21:06
BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır karakoluna ateş açtı: 2 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne bağlı askerler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırında bulunan Kasindi kentindeki sınır karakoluna ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne bağlı askerler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırında bulunan Kasindi kentindeki sınır karakoluna ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 25 Temmuz'da patlak veren Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı gösteriler devam ederken, BM askerleri sınır karakoluna ateş açtı. BM barış gücüne bağlı askerler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırında bulunan Kasindi kentindeki sınır karakoluna ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Uganda sınırında bulunan karakola BM askerlerin neden ateş açtığı henüz bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Özel Temsilcisi ve ülkedeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) Başkanı Bintou Keita yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu askerlerin MONUSCO'ya bağlı izinden dönen Müdahale Tugayı'na bağlı askerler olduğu aktarıldı. "Bu ciddi olay can kaybına ve ciddi yaralanmalara neden oldu" ifadelerini kullanan Keita, olay hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve şüpheli askerlerin tutuklandığını açıkladı. Askerlerin uyruğu hakkında açıklama yapmayan Keita, askerlerin bağlı olduğu ülkelerle temasa geçildiği ifade edildi. Keita ayrıca, kurbanların ailelerine en derin taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifa diledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde protestolarda en az 20 kişi ölmüştü

MONUSCO'nun ülkeyi terk etmesi talebiyle 25 Temmuz'da patlak veren gösterilerde, BM karargahı ve lojistik deposu yağmalanmış ve ateşe verilmişti. Gösterilerde, 3'ü BM personeli olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

MONUSCO, dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak biliniyor. Kasım 2021 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 12 binden fazla asker ve bin 600 polis konuşlandırıldı. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştirilirken, Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusunda 120'den fazla silahlı grup sivil katliamlar yaparak, milyonlarca insanı yerinden etti. - KİNŞASA

YORUMLAR
500
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gösteriler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gösteriler Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı Guterres, diplomatik misyonların korunması için Irak hükümetiyle iş birliğinin önemini vurguladı
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Kongo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır karakoluna ateş açtı: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:51 Muğla'da eşya yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yapan 3 kişi korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 21:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır karakoluna ateş açtı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement