BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi - Son Dakika
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BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi

09.09.2022 13:06
BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO kuruluşlarında bayraklar, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yarıya indirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO kuruluşlarında bayraklar, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yarıya indirildi.

BM Cenevre Ofisi'nin girişindeki BM bayrağının sabah saatlerinde yarıya indirildiği görüldü.

Brüksel'de bulunan AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önündeki bayraklar da yas nedeniyle yarıya indirildi.

Kraliçe'nin ölümü nedeniyle NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları da yarıya indirildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi - Son Dakika

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