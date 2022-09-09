Brüksel 'de bulunan AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önündeki bayraklar da yas nedeniyle yarıya indirildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM, AB ve NATO'da bayraklar Kraliçe II. Elizabeth için yarıya indirildi - Son Dakika

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