BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu

07.09.2022 21:08
BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin ele alınması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin ele alınması gerektiğini belirtti.

BM insan hakları uzmanlarının yazılı açıklamasında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos'ta açıkladığı, Çin'deki hak ihlallerine dair raporuna değinildi.

Rapordaki "Sincan'da Uygurlar ve diğer Müslüman azınlığa yönelik keyfi tutuklamaların insanlığa karşı suç teşkil edebileceğine" yönelik değerlendirmelere işaret edilen açıklamada, tutuklulara işkence, kötü muamele ve zorla tıbbi müdahale gibi vakaların da ele alınması gerektiği bildirildi.

Raporda bahsedilen hak ihlallerine karşı Çin hükümetine somut adım atması çağrısı yapılan açıklamada, dünyanın Sincan'da yaşananlara karşı kayıtsız kalamayacağı vurgulandı.

Çin'in Sincan'da din ve inanç özgürlüğü, kadın hakları, ifade özgürlüğü, özel hayat, kültürel haklar ve ana dil haklarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkedeki insan hakları durumunun iyileştirilmesi amacıyla Çin hükümetine tavsiyelerinin doğru olduğu kaydedildi.

Çin'deki insan hakları ihlalleri raporu

BM İnsan Hakları Konseyinin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerine dair raporu, eski Yüksek Komiser Michelle Bachelet'nin görev süresinin dolduğu 31 Ağustos'ta açıklanmıştı.

Raporda, Çin hükümetinin "terör ve aşırılıkla mücadele" adı altında bölgedeki Müslüman azınlığa baskı uyguladığı doğrulanmış, bu uygulamaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulanmıştı.

Uygurların tutulduğu Yeniden Eğitim Kampları da raporda değerlendirilmiş, burada tutulan kişilere kötü muamele edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Aralık 2021'de açıklanacağı bildirilen rapor, 8 ay gecikmeli açıklanmasıyla tartışma yaratmıştı.

Çin hükümetinin Bachelet'ye, raporu açıklamaması için diplomatik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu - Son Dakika

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