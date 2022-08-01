Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasından umutlu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan bir geminin Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan ayrılmasının bir ilerleme ve umut olduğunu belirtti.

Beasley, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin bu sabah Odessa Limanı'ndan hareket etmesini Twitter üzerinden değerlendirdi.

Razoni isimli geminin limandan ayrıldığı anın görüntülerini de paylaşan Beasley, "Ukrayna tahılı taşıyan gemi, şubat ayının sonundan bu yana ilk kez Odessa'dan, Karadeniz limanından resmen ayrıldı. Bu ilerlemedir. Bu umuttur. Böyle devam edelim." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.