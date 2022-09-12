BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi

12.09.2022 14:06
BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de insan hakları savunucularının İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de insan hakları savunucularının İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunun açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Vekili Nada el-Naşi, Rusya- Ukrayna savaşı ve Filistin'deki insan hak ihlallerine değindi.

El Naşi, Filistin'de insan hakları savunucularının hedef alınması ve son olarak 18 Ağustos'ta Ramallah'ta 7 Filistinli insan hakları örgütünün keyfi olarak kapatılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Komiserlik çalışanlarının vizelerinin yenilenmemesini de eleştiren El Naşi, İsrail'in bu uygulamasını "insan haklarına erişime daha fazla yasak getirmek" olarak tanımladı.

Rusya'da muhaliflere yönelik baskılara tepki

El Naşi, Rusya'da Ukrayna ile savaşa karşı çıkan hak gruplarına tehdit ve yasaklamada bulunulduğunu da aktardı ve "Gazetecilere yönelik baskılar, internet erişimine kısıtlamalar ve diğer türlü sansürler, bilgiye erişim hakkını ihlal etmektedir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna savaşına dair karşıt görüş belirten bazı hak savunucularını "yabancı ajan" olarak ilan etmesini eleştiren El Naşi, Rusya hükümetine "ajanlık tanımlamasını gözden geçirme" çağrısında bulundu.

Tahıl Koridoru "çığır açan bir anlaşma"

El Naşi, Ukrayna'da süren savaşta en çok sivillerin zarar gördüğüne vurgu yaparak, "Küresel olarak savaşın sosyal ve ekonomik etkileri, dar gelirli ülkelerde gıda güvenliğinin tehdit altında olmasıyla sürmektedir." şeklinde konuştu.

Savaşın ardından küresel gıda krizini aşmak için Türkiye başta olmak üzere BM, Rusya ve Ukrayna'nın inisiyatifiyle temmuz ayında tahıl koridoru oluşturulmasından memnuniyet duyduğunun altını çizen El Naşi, bu girişimi "çığır açan bir anlaşma" olarak niteledi ve uluslararası camiaya, "sevkiyat halindeki gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin etme" çağrısında bulundu.

7 Ekim'e kadar sürecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. Oturumu kapsamında 80'in üzerinde rapor ve 30'un üzerinde ülkenin durumu ele alınacak.

Oturumda Çin'deki insan hakları ihlalleri ve Rusya-Ukrayna savaşının öncelikli gündem olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Filistin: İsrail'in Batı Şeria'da artırdığı gerginlik 'büyük bir patlamanın işareti' Filistin: İsrail'in Batı Şeria'da artırdığı gerginlik 'büyük bir patlamanın işareti' İsrail'in Gazze'den çekilmesinin 17. yıl dönümünde izci yürüyüşü yapıldı İsrail'in Gazze'den çekilmesinin 17. yıl dönümünde izci yürüyüşü yapıldı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:34 Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement