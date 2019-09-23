Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki...
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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