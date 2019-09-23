Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki...
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki...

18 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki..., System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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