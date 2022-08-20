BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda "duygulu" paylaşım - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda "duygulu" paylaşım

20.08.2022 23:05
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda "duygulu" paylaşım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika Boynuzu'na tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika Boynuzu'na tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi.

Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl taşımak üzere İstabul'da bekleyen Dünya Gıda Programı (WFP) gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Kıtlığın son dönemlerde Afrika'da daha fazla etkili olduğuna işaret eden Guterres, Afrika Boynuzu'na tahıl götürecek gemi Brave Commander'ın karşısında bulunmasından dolayı büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Guterres, tahıl ve bazı temel ihtiyaç maddelerinin nakliyatının erkek, kadın ve çocukların açlıktan ölmemesi için büyük bir katkı olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezine gelmiş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

"Brave Commander" isimli Lübnan bandıralı buğday taşıyan gemi, 16 Ağustos'ta Odessa bölgesinin Yuzhne kentindeki limandan ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İstanbul, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda 'duygulu' paylaşım - Son Dakika

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