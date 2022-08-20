BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

20.08.2022 16:44
BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir." dedi.

Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezine geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Guterres, daha sonra burada incelemelerde bulundu.

Ardından Bakan Akar ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, sıcak karşılama için Akar ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir." ifadesini kullandı.

Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için iş birliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz." dedi.

(Sürecek)

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne mesaj: Kadınları örgütleyin, kendi adaylarını çıkarsınlar
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 16:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement