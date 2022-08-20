Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeyport Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki heyet saat 12.45'te tekneye binerek, Ukrayna 'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek "Invincible Two" gemisine hareket etti. Denetim ekibinin incelemelerine katılan Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI - Son Dakika

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