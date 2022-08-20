BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI - Son Dakika
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BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI

20.08.2022 13:45
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Guterres, beraberindeki heyetle tekneye binerek kontrollerin yapılacağı gemiye hareket etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeyport Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki heyet saat 12.45'te tekneye binerek, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek  "Invincible Two" gemisine hareket etti. Denetim ekibinin incelemelerine katılan Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçecek.


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BM Genel Sekreteri Guterres, gemi denetimine katılmak üzere limandan ayrıldı BM Genel Sekreteri Guterres, gemi denetimine katılmak üzere limandan ayrıldı BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI - Son Dakika

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