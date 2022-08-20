BAKAN AKAR İLE BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN AÇIKLAMALAR

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ortak açıklama yaptı. Akar, "Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye ziyaretinde ilk durağı İstanbul Zeytinburnu'ndaki Zeyport Limanı oldu. Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ortak basın açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riski artmış; bunun üzerine Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştu. Bu bağlamda; Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir inisiyatif almış, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun temaslar sürdürülmüş, Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenski ve Sayın Guterres'in gösterdikleri irade neticesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu Merkez, faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.

"656 BİN 349 TON TAHIL SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"Birleşmiş Milletlerin himayesinde ve Türkiye'nin ev sahipliğindeki merkez personel sayısını giderek arttırdığını belirten Akar, "Şu anda hali hazırda Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve Birleşmiş Milletlerden 23 temsilci olmak üzere, toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir hususta sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. Müşterek Koordinasyon Merkezi tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak yürütmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz"diye konuştu. Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaların gıda krizinin aşılmasını sağlayacağını belirten Akar, "Özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyoruz. Şu ana kadar merkez, faaliyetlerini başarıyla yerine getirmiştir. Büyük bir uyum içerisinde çalışan Merkez'in bundan sonra da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edeceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Lviv'de Sayın Zelenski ve Sayın Guterres ile yaptığı görüşmede de vurguladığı gibi temennimiz, buradaki kolektif ve başarılı çalışmalarla Merkez'in insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik azami katkı sağlaması; aynı zamanda kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasıdır. Bu vesileyle başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres olmak üzere süreci destekleyen Sayın Şoygu'ya, Sayın Reznikov'a, Sayın Kubrakov'a, katkı sağlayan Birleşmiş Milletler görevlilerine ve ilgili Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin tüm personeline de çalışmalarında başarılar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

"BU UMUT YÜKLEMESİYDİ" Antonio Guterres ise "İstanbul'a geri dönmek güzel ve sıcak karşılamanız için Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türkiye Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolünüz için size daha da çok teşekkür ederim. 650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı. Ukrayna, Rus, Türk ve Birleşmiş Milletler ekiplerinin Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışlarında Karadeniz'den geçen gemilerde ortak incelemeler yaptığı Marmara Denizi'nden yeni döndüm. Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu, dünyadaki pek çok kişi için umut yüklemesiydi. Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübre almak, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek için çok önemli. Çok daha uzun bir sürecin başlangıcındayız, ancak bu kritik anlaşmanın potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz.Bu nedenle, bu girişimlerde yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım" dedi.