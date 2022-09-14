Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü

14.09.2022 20:44
Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmanın genişletilmesi konusunda görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmanın genişletilmesi konusunda görüştü.

BM'nin New York'taki merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, Putin ile yaptığı görüşmede, Rus gübre ihracatı da dahil olmak üzere Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın kapsamını genişletmeyi görüştüklerini söyledi.

Guterres, "2022'de gıda eksikliğimiz yok, dağıtım sorunumuz var. Gübre piyasalarını normalleştirmezsek 2023'te sorun yaşarız." dedi.

Bu yılki mahsul ekiminin 2021'den daha az olduğuna dair raporlara dikkati çeken Guterres, "Rus gübrelerinin ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik şiddetle çağrımın nedeni budur. Bu konu yaptırıma tabi değildir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye ve UNICEF, 'Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı yeniledi Türkiye ve UNICEF, 'Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı yeniledi BM, Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi BM, Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki gösterdi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:29 Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:47 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 20:44:36. #1.11#
SON DAKİKA: Guterres, Putin'le Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın genişletilmesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement