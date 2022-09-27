BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

27.09.2022 15:18
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sıfır atık konusundaki çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sıfır atık konusundaki çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

BM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in New York'ta yapılan toplantıda Emine Erdoğan'a sıfır atık inisiyatiflerinin desteklenmesini istediği ve bu konuda gösterdiği çabalar dolayısıyla şükranlarını sunduğu belirtildi. Guterres'in sorumlu bir atık üretimi ve tüketiminin küresel hedeflerin başarılması için kilit öneme sahip olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından cevaben yaptığı paylaşımda, kısa bir süre içinde 20'den fazla lider eşi, bakanlar ve uluslararası örgütlerin temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri Guterres ile başlattıkları "Sıfır Atığa Küresel Taahhüt"e imza attığını belirtti. Emine Erdoğan, "Birlikte, ortak bir çabayla küresel sıfır atık hedefini başaracağız." mesajını paylaştı.

YORUMLAR
500
Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
18:28 Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement