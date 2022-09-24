BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da siviller liderliğinde siyasi geçiş çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da siviller liderliğinde siyasi geçiş çağrısı yaptı

24.09.2022 18:36
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da siviller liderliğinde siyasi geçiş çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan halkının isteklerini gerçekleştirmek için Sudan'ın siviller öncülüğünde bir siyasi geçişe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan halkının isteklerini gerçekleştirmek için Sudan'ın siviller öncülüğünde bir siyasi geçişe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'e göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, BM 77. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Guterres, görüşmede, Sudan'da devam eden siyasi krizin yanı sıra "hızla kötüleşen güvenlik, ekonomik ve insani durumlar hakkında ciddi endişelerini" dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, Sudan'da "istikrar, barış ve ekonomik refahı gerçekleştirmek için siviller liderliğinde siyasi geçişi yeniden tesis eden kapsamlı bir siyasi anlaşmaya acil ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Sudan'da, ordunun Başbakan Abdullah Hamduk'un geçici hükümetini görevden alıp olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana tam faal bir hükümet kurulamadı.

Askeri yönetim ise Temmuz 2023'te tüm Sudanlıları temsil edecek seçimlerin yapılmasının ardından iktidarı bırakmayı vadediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da siviller liderliğinde siyasi geçiş çağrısı yaptı - Son Dakika

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