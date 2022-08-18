BM Genel Sekreteri Guterres, Lviv'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesini ziyaret etti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Lviv kentinde bir araya gelecek Guterres, İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde üniversiteyi ziyaret eden Guterres, burada üniversite yönetimi ve Ukraynalı tarih araştırmacılarıyla bir araya gelerek, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yerel ve uluslararası basın mensuplarının yoğun şekilde takip ettiği üniversite ziyareti sorasında Guterres, burada açıklamalarda bulundu.

Guterres, Ukrayna'ya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu daveti almaktan çok mutluyum." dedi.

Üniversitede, diğer konularla beraber soykırımların da araştırıldığını aktaran Guterres, burada toplumu ve modern demokrasiyi ilgilendiren çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Antonio Guterres, özelikle Holokost soykırımı hakkında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Guterres, açıklamaları sonrasında üniversiteden ayrıldı.