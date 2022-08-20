BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

20.08.2022 13:52
BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.

Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.

Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.

Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu - Son Dakika

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