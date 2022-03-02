BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın" - Son Dakika
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın"

02.03.2022 21:19

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunun Ukrayna'ya askeri saldırı düzenleyen Rusya'yı kınayan kararının ardından "Savaşın durdurulması, diyalog ve diplomasiye kapının açılması" çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonlarını kınayan Genel Kurul kararının ardından basına yaptığı açıklamada, "Genel Kurulun mesajı yüksek ve nettir: Ukrayna'daki savaşı durdurun. Şimdi diyalog ve diplomasi için kapıyı aralayın." dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı" konusunda bugün alınan BM Genel Kurulu kararına bağlılığını teyit eden Guterres, "Bu karara uymak ve onun çağrısına rehberlik etmek benim görevim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine BM Tüzüğü uyarınca saygı gösterilmelidir." diye konuştu.

Genel Sekreter, "çatışmanın bariz hale gelen ve durumu daha da kötüleştirme tehdidi oluşturan acımasız etkileri" konusunda uyardı.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Kararda, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurması ve herhangi bir üye devlete karşı herhangi bir tehdit veya yasa dışı güç kullanımından kaçınması talep edildi.

Ayrıca Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekmesi istendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - BM Genel Sekreteri: "Savaşı durdurun, diyalog ve diplomasiye kapıyı açın" - Son Dakika
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