BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli - Son Dakika
Üye Girişi

BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli

12.09.2022 11:28
BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kore Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Seul yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınanmasına ilişkin, 2003'ten bu yana her yıl kabul edilen karara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kore Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Seul yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınanmasına ilişkin, 2003'ten bu yana her yıl kabul edilen karara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Yonhap'a verdiği röportajda Büyükelçi Hwang, son yıllarda Güney Kore'nin, BM'nin Kuzey Kore'ye ilişkin kararına destek vermediğini ve "pasif kaldığını" ifade etti.

Hwang, Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun ele alınmasının "evrensel değerlerin korunması anlamında çok önemli" olduğunu belirtti.

Güney Kore, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in döneminde, Kuzey Kore ile ılımlı ilişkiler geliştirmeye çalıştığı için kararın hazırlık aşamasına destek vermiyordu.

BM İnsan Hakları Konseyi, 1 Nisan 2022'de Cenevre'deki 49'uncu oturumunda, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan kararını oybirliği ile kabul etmişti.

Kararda ülkede devam eden hak ihlallerinin yanı sıra Kovid-19 salgını ile kötüleşen insani duruma dikkat çekilmişti.

2003'ten bu yana her yıl Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan karar BM İnsan Hakları Konseyinde kabul ediliyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi BM, Filistin'de aktivistlerin hedef alınmasına tepki gösterdi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement