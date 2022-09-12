BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli

2003'ten bu yana her yıl Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan karar BM İnsan Hakları Konseyinde kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kore Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Seul yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Kuzey Kore 'deki insan hakları ihlallerinin kınanmasına ilişkin, 2003'ten bu yana her yıl kabul edilen karara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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