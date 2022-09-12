30'a yakın ülkenin durumunun inceleneceği 51. Oturum'da Suriye , Sri Lanka , Etiyopya ve Myanmar 'daki insani ve ekonomik krizler müzakere edilecek.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı - Son Dakika

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