BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı

12.09.2022 10:49
BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu, BM'nin Cenevre Ofisinde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu, BM'nin Cenevre Ofisinde başladı.

BM'nin Arjantin nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Federico Villegas'ın başkanlık ettiği 51. Oturum, 7 Ekim'e kadar sürecek.

Konseyde 80'in üzerinde rapor ele alınırken yaklaşık 10 sözlü bilgilendirme yapılacak.

30'a yakın ülkenin durumunun inceleneceği 51. Oturum'da Suriye, Sri Lanka, Etiyopya ve Myanmar'daki insani ve ekonomik krizler müzakere edilecek.

Ukrayna inceleme komisyonu da ülkedeki son duruma dair yeni raporunu Konseye sunacak.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı - Son Dakika
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