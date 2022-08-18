BM, Bangladeş'teki yargısız infaz iddiaları hakkında endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Bangladeş'teki yargısız infaz iddiaları hakkında endişe duyuyor

18.08.2022 11:26
BM, Bangladeş'teki yargısız infaz iddiaları hakkında endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Bangladeş'teki yargısız infaz, gözaltında işkence ve zorla kaybetme iddialarına ilişkin "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Bangladeş'teki yargısız infaz, gözaltında işkence ve zorla kaybetme iddialarına ilişkin "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Dakka'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bachelet, "Hükümet yetkililerine söz konusu iddialar hakkındaki derin kaygımı dile getirdim. Güvenlik alanındaki reformla birlikte tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması gereğinin altını çizdim." dedi.

Bachelet, ülkedeki yargısız infaz, gözaltında işkence ve zorla kaybetme iddialarına ilişkin derin endişe duyduğunu aktardı.

Bangladeş'in temel BM insan hakları anlaşmalarına taraf olduğunu hatırlatan Bachelet, ülkenin, "Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"ye bağlı olmadığına dikkati çekti.

Bachelet, ülkedeki zorla kaybetmelerin ve yargısız infazların çoğunun, Bangladeş güvenlik güçlerinden oluşturulan Hızlı Eylem Taburu (RAB) ile ilişkilendirildiğini belirterek, iddialara karşı tarafsız, bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Komiser Bachelet, Bangladeş yönetimine, zorla kaybetme, yargısız infaz gibi konulardaki iddialar nedeniyle mağdurların yakınları ve sivil toplumla iş birliği içinde bağımsız uzmanlardan oluşan bir mekanizma kurmasını söylediğini aktardı.

Cox Bazar gibi kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlarla ilgili güvenlik endişelerini dile getiren Bachelet, Arakanlı Müslümanların uygun zemin oluşturulup ülkelerine dönmelerinden önce, misafir kaldıkları kamplarda uygun ortam oluşturulması için çağrı yaptı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

YORUMLAR
500
Bachelet, Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için şartların uygun olmadığını söyledi Bachelet, Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için şartların uygun olmadığını söyledi Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Bangladeş'teki yargısız infaz iddiaları hakkında endişe duyuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: BM, Bangladeş'teki yargısız infaz iddiaları hakkında endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement