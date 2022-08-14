BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Bangladeş'te - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Bangladeş'te

14.08.2022 14:11
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Bangladeş'te

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Bangladeş ziyareti başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Bangladeş ziyareti başladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Bachelet, Dakka havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen tarafından karşılandı.

Dört gün sürecek ziyarette Bachelet'in, Başbakan Şeyh Hasina ve kabine üyeleriyle görüşmesi, Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bachelet'in ülkenin Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampları da ziyaret etmesi planlanıyor.

Ziyaret, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e sığındığı Ağustos 2017'nin yıl dönümünde yapılması nedeniyle önem taşıyor.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Bangladeş'te - Son Dakika

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