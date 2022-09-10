Yüksek Komiser Türk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu makama atanmaktan onur duyduğunu belirterek, "Mesai arkadaşlarımla bizi bekleyen zorluklarla mücadele etmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Volker Türk'ü yeni Yüksek Komiser olarak karşılamaktan çok mutluyuz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM'nin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk oldu - Son Dakika

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