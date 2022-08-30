Bachelet, İsrail'in BM üyesi devlet olarak ülkedeki BM çalışanlarına kolaylık tanıması gerektiğini belirtti ve "İsrail'in, bölgedeki çalışanlarımızın faaliyeti için gerekli olan vize başvurularını işleme almaması, standartlara aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında Bachelet, Komiserliğin Filistin Ofisindeki 26 yıldır faaliyet gösteren 15 uluslararası çalışanın 2020'de vizeleri uzatılmadığı için görev yerinden ayrılmak durumunda kaldığı bilgisini paylaşarak, "Müteakip vize ve vize yenileme başvurularına 2 yıldır cevap verilmiyor. Bu süre içerisinde soruna çözüm bulmayı denedim fakat İsrail diyalog kurmayı reddetti." dedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bachelet, İsrail'in Filistin'deki BM çalışanlarına vize vermemesine tepki gösterdi - Son Dakika

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