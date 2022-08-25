BM Komiseri Bachelet: "Zaporijya Nükleer Santrali acilen silahsızlandırılmalı" - Son Dakika
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BM Komiseri Bachelet: "Zaporijya Nükleer Santrali acilen silahsızlandırılmalı"

25.08.2022 14:08
BM Komiseri Bachelet: "Zaporijya Nükleer Santrali acilen silahsızlandırılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir an önce silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir an önce silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Görevinin sonlanacağı 31 Ağustos'tan önce son basın toplantısını düzenleyen Bachelet, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bachelet, dün savaşın başlamasının üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 6,8 milyon sivilin ülkeyi terk ettiği, Rusya'nın saldırılarında 5 bin 587 sivilin öldüğü ve 7 bin 890 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ülkenin güneydoğusunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çatışmaların sürmesinin sivillerin hayatı ve çevreyi tehdit ettiğini vurgulayan Bachelet, "Rusya Devlet Başkanı'na Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum. Zaporijya bölgesi derhal silahlardan arındırılmalı." dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Zaporijya, Ukrayna'da elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

Rusya 4 Mart'ta düzenlediği kara harekatında santrali ele geçirmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Komiseri Bachelet: 'Zaporijya Nükleer Santrali acilen silahsızlandırılmalı' - Son Dakika

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