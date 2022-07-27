BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret

27.07.2022 16:57
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle valilik binasına giden Msuya, burada Vali Doğan'la bir süre görüştü.

Doğan, Msuya'yı tarihin en eski yerleşim birimlerinden biri olan, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın "her renkten vatandaşı" kardeşliğin ve hoşgörünün simge şehrinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Msuya da misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, zengin bir kültür birikimine sahip olan Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Hatay'da 36. Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Sona Erdi Hatay'da 36. Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Sona Erdi Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti Hatay Valisi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Çetin'i kabul etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement