BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı

02.08.2022 14:42
BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanlarına yönelik kötü muamelesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta beldesinde insan hakları savunucuları ve insani yardım çalışanlarına yönelik kötü muamelesini kınadı.

BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Mesafir Yatta'da Yahudi yerleşimlerinin inşası için şehir sakinlerinin zorla tahliye edilmesi ve buna karşı çıkanların gözaltına alınması değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin mayısta aldığı karar sonucu Mesafir Yatta'da 1200 civarında Filistinlinin yerinden edildiği ve korumasız durumda olduğu bildirildi.

Yerinden edilen Filistinlilere yardım etmek için bölgede olan aktivist ve insani yardım çalışanlarının İsrail ordusunun şiddetine maruz kaldığı kaydedilerek "Çok sayıda aktivistin keyfi olarak gözaltına alınıp araçlarına el konulduğu" bilgisi paylaşıldı.

"İsrail ordusunun kibri sınır tanımamakta, hakları ihlal edilen kişileri savunan insani yardım çalışanlarına bile saldırmaktan geri durmamaktadır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğu vurgulandı.

Mesafir Yatta'da Filistinlilerin zorla tahliyesine karşı protestoları organize eden insan hakları savunucusu Sami Hureini, 28 Haziran'da İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı.

Hureini, orduya ait bölgeye izinsiz girmek ve İsrail askerine saldırmak iddialarından Askeri Mahkemede yargılanıyor.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan bazı insani yardım çalışanlarını da gözaltına almış, faaliyetlerine engel olmuştu.

YORUMLAR
500
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:53:34. #1.13#
SON DAKİKA: BM, İsrail'in Batı Şeria'daki aktivistlere yönelik şiddetini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement