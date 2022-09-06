Somali'de beslenme merkezlerinde 700'den fazla çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Somali'de beslenme merkezlerinde 700'den fazla çocuk hayatını kaybetti

06.09.2022 16:33
Somali'de beslenme merkezlerinde 700'den fazla çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık uyarısı yapılan Somali'de beslenme merkezlerindeki 700'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), kıtlık uyarısı yapılan Somali'de beslenme merkezlerindeki 700'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Somali Temsilcisi Wafaa Saeed, yaptığı açıklamada, ocak ve temmuz ayları arasında gıda ve beslenme merkezlerindeki yaklaşık 730 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rakamın rapor edilmeyenler eklendiğinde çok daha yüksek olabileceğine vurgu yapan Saeed, açlık ve gıda sorunu baş göstermeye başladığında salgın hastalıkların da hızla artışa geçtiğini ifade etti.

Saeed, Somali'nin 2011 ve 2017'de iki büyük kuraklıkla karşılaştığını hatırlatarak, acilen yardım çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini açıklamıştı.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de beslenme merkezlerinde 700'den fazla çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de beslenme merkezlerinde 700'den fazla çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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