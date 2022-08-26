Libya'daki BM misyonundan Sirte'deki "keyfi tutuklamalara" tepki - Son Dakika
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Libya'daki BM misyonundan Sirte'deki "keyfi tutuklamalara" tepki

26.08.2022 22:04
Libya'daki BM misyonundan Sirte'deki "keyfi tutuklamalara" tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın Sirte kentinde güvenlik kısıtlamaları zemininde keyfi olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın Sirte kentinde güvenlik kısıtlamaları zemininde keyfi olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Libya'daki BM Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, Sirte kenti yakınlarındaki Kasr Buhadi köyünde sivillerin hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili raporların "yakından takip edildiği" belirtildi.

Güvenlik kısıtlamaları zemininde keyfi olarak tutuklanan tüm kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların sivillerin hastane, okul, mağaza ve diğer temel tesislere erişimini engellediğine dair "endişe verici" raporlar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu güvenlik kısıtlamalarının kim tarafından konulduğu ve uygulandığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün New York'taki basın toplantısında, Libya'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki ilgili taraflara halkın çıkarlarına odaklanmaları çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'daki BM misyonundan Sirte'deki 'keyfi tutuklamalara' tepki - Son Dakika

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