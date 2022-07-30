BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak

30.07.2022 12:17
BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın temmuz sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın temmuz sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM'nin New York'taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mümkün olan en kısa sürede Willams'ın görevine yeni birini getirmek için çalıştıklarını ancak şu anda belli bir isim olmadığını söyledi.

Temmuz sonunda Willams'ın görevinden ayrılacağını söyleyen Hak, Libya'daki BM misyonunun devam ettiğini Williams'ın yerine gelecek kişi açıklanana kadar BM Özel Temsilciliğinin çalışmalarını geçici olarak Risdon Zninga'nın üstleneceğini kaydetti.

BM Libya Özel Temsilcisi'nin "harika bir iş çıkardığına" vurgu yapan Hak, BM'de görev süresinin daha da uzatılabileceğini umduklarını ancak Williams'ın başka görevlerinin de bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık 2021'de Williams'ı Libya Özel Temsilcisi olarak atamıştı.

YORUMLAR
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Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi Hksar Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Bürosu, Ulusal Güvenliği Kararlılıkla Koruduğunu Yineledi ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil ABD, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin bir yıl yerine üç ay uzatılmasından memnun değil
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, Sözcü, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak - Son Dakika

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