Mali'de ordu ve "beyaz askerler" 33 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Mali'de ordu ve "beyaz askerler" 33 kişiyi öldürdü

06.08.2022 14:35
Mali'de ordu ve "beyaz askerler" 33 kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Mali ordusu ile "beyaz tenli askerlerin", Moritanya sınırı yakınında düzenlendiği operasyonda 33 sivili öldürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali ordusu ile "beyaz tenli askerlerin", Moritanya sınırı yakınında düzenlendiği operasyonda 33 sivili öldürdüğünü bildirdi.

BM uzmanlarının yayımladığı yeni raporda, Mali ordusunun muhtemelen Wagner paralı askerleriyle yakın çalıştığı iddia edilen "beyaz tenli askerlerin", Moritanya sınırındaki Segou bölgesinde düzenlediği operasyonların birinde 33 sivili öldürdüğü belirtildi.

Raporda, 5 Mart'ta Segou bölgesindeki Robine El Ataye kasabasına gelen "beyaz tenli askerlerin", 29 Moritanyalının ve 4 Malinin gözlerini ve ellerini bağlayarak götürdüğü ifade edildi.

Bir gün sonra "Beyaz tenli askerlerin" götürdüğü 33 kişinin akrabaları tarafından cesetlerinin yaklaşık 4 kilometre uzakta "vurulmuş ve sonra yakılmış" şekilde bulunduğu aktarıldı.

Raporda, Segou bölgesindeki diğer 5 yerde "benzer bir yağma ve dayak düzeninin" meydana geldiği ancak sivillerin öldürüldüğü tek yerin Robinet El Ataye'de olduğu ifade edildi.

Mali Silahlı Kuvvetlerince ziyaret edilen diğer iki noktada, operasyonların başında "beyaz tenli askerleri" taşıyan bir helikopterin indiği iddia edildi.

Mali'deki BM barış misyonuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde 543 sivil öldürüldü ve 269 kişi yaralandı.

Mali ordusu 300 sivili öldürmekle suçlanıyor

Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.

BM, bağımsız bir soruşturma için köye erişim istese de Malili yetkililer, bu teklifi kabul etmiyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Moritanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de ordu ve 'beyaz askerler' 33 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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