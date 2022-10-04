BM: Mozambik'te çatışmaların başlamasından bu yana 1 milyon kişi yerinden edildi - Son Dakika
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BM: Mozambik'te çatışmaların başlamasından bu yana 1 milyon kişi yerinden edildi

04.10.2022 14:10
BM: Mozambik'te çatışmaların başlamasından bu yana 1 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'in kuzeyinde çatışmaların başladığı 2017'den bu yana çatışmalardan etkilenen 1 milyona yakın sivilin, yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'in kuzeyinde çatışmaların başladığı 2017'den bu yana çatışmalardan etkilenen 1 milyona yakın sivilin, yerinden edildiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Mozambik'teki son durumu değerlendirdi.

Saltmarsh, bu hafta Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinde başlayan çatışmaların 5'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "Çatışmalar maalesef dinmedi ve devlet dışı silahlı grupların saldırıları nedeniyle binlerce aile hala yerinden ediliyor." dedi.

Bölgede bugüne kadar yerinden edilen sivil sayısının 946 bin 508'i bulduğunu belirten Saltmarsh, "BM Mülteci Ajansı olarak tüm taraflara şiddeti sonlandırma ve uluslararası camiaya, sivillerin acılarını dindirmek için faaliyete geçme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Saltmarsh, geçen ay eyalete bağlı Erati ve Pemba kentlerinde yapılan saldırılar sonucu 12 binin üzerinde kişinin evini terk ettiği, bölgede temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının arttığı bilgisini paylaştı.

Mozambik'te gerekli insani yardım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eylül itibarıyla 36,7 milyon dolar nakit ihtiyacı bulunduğunu belirten Saltmarsh, gerekli fonların yüzde 60'ının karşılandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Mozambik'te çatışmaların başlamasından bu yana 1 milyon kişi yerinden edildi - Son Dakika

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