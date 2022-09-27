BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı - Son Dakika
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı

27.09.2022 19:26
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Genel Kurulunun kararıyla görevine yeniden atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Genel Kurulunun kararıyla görevine yeniden atandı.

BM'den yapılan açıklamada, Genel Kurulun, görev süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak Grandi'nin görevini, üye ülkelere danışarak 31 Aralık 2025'e kadar uzatma kararı aldığı bildirildi.

Grandi'nin ikinci dönemini kişisel sebeplerden ötürü 2,5 seneyle sınırlandırmak istediği kaydedildi.

1957'de doğan İtalyan diplomat Grandi, 1990'lı yıllarda insani yardım ve mülteciler üzerine çalışmalarına başladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde BM çatısı altında görev yapan Grandi, 2005'te BM Filistin Mülteciler Ajansı Genel Komiser Yardımcılığı görevinde bulundu.

Grandi, 2010 ile 2014 arasında aynı Ajansın Genel Komiseri oldu.

Grandi 2016'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak atandı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, 1 Temmuz, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine Filippo Grandi yeniden atandı - Son Dakika

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