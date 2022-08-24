BM'den uluslararası camiaya "Myanmar ordusuna hesap sorma" çağrısı - Son Dakika
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BM'den uluslararası camiaya "Myanmar ordusuna hesap sorma" çağrısı

24.08.2022 19:27
BM'den uluslararası camiaya "Myanmar ordusuna hesap sorma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlallerinden ötürü Myanmar ordusuna hesap sorulması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlallerinden ötürü Myanmar ordusuna hesap sorulması gerektiğini bildirdi.

BM'nin Myanmar'daki insan hakları ihlallerini araştıran Özel Raportör Tom Andrews, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik kitlesel etnik temizliğin başladığı 24 Ağustos 2017'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası camianın Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları "soykırım" olarak tanımlamada hala fikir birliğine varamadığını vurgulayan Andrews, "Myanmar ordusu işlediği suçtan ötürü hala hesaba çekilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Andrews, Arakanlı Müslümanlara karşı suskunluğun Myanmar ordusunu güçlendirdiğini kaydederek "Myanmar ordusunun demokrasi ve insan hakları yanlılarını hapse atıp hatta idam bile ederek daha fazla zorbalıkta bulunması şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik zorbalığın 2017'deki olaylarla sınırlı kalmadığını ve on yıllardır sürdüğünü belirten Andrews, "Uluslararası camianın, zorbalıklarından ötürü Myanmar ordusuna hesap sorması hayati önem taşımaktadır." çağrısında bulundu.

Andrews, Bangladeş'te mülteci olarak bulunan Arakanlı Müslümanların yıllardır travma içinde yaşamını sürdürdüğünün altını çizdi ve Arakanlı mültecilere yönelik uluslararası desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist çeteler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den uluslararası camiaya 'Myanmar ordusuna hesap sorma' çağrısı - Son Dakika

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