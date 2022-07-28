BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı - Son Dakika
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BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı

28.07.2022 17:41
BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus'a, sınırlarından geçmek isteyen mültecileri geri itme uygulamasını sonlandırma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus'a, sınırlarından geçmek isteyen mültecileri geri itme uygulamasını sonlandırma çağrısında bulundu.

12-25 Temmuz'da Polonya ve Belarus'ta sınır bölgelerini ziyaret eden BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya hükümetinin kısa zamanda Ukraynalı sığınmacılara yönelik gösterdiği misafirperverlikten çok etkilendiğini belirterek, "Aynı zamanda Polonya halkını, Ukraynalı sığınmacılara gösterdiği dayanışma ve cömertlikten ötürü tebrik etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukraynalı sığınmacıları misafirperverlikle ağırlarken diğer ülkelerden sığınmacı ve göçmenleri kabul etmemesine tepki gösteren Morales, "Uygulanan çifte standardın, üçüncü ülke vatandaşları nezdinde ayrımcılığa uğramış hissi yaratmasını endişeyle not ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Belarus sınırında da sığınmacıların geçici lojistik merkezlerinde tutulduğu bilgisini paylaşarak, "Çocuklar ve korumasız kişiler, göç statülerinden ötürü tutulmamalı. İlgili yetkililere, yalnız halde ve aileleriyle gelen çocuklar başta olmak üzere hamile kadınlar ve akli yönden kötü durumdaki kişileri serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sığınmacıların zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünün ve can kayıpları meydana geldiğinin altını çizen Morales, Polonya ve Belarus hükümetlerinin "daha fazla can kaybını önlemek ve göçmenlerin haklarını korumak için geri itmeleri sonlandırması gerektiğini" vurguladı.

Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi

Belarus-Polonya sınırında geçen yıl 8 Kasım'dan itibaren Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin civarındaki kişi, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bir süre beklemişti.

Bu kişiler, daha sonra, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak Belarus hükümetinin Bruzgi sınır bölgesinde hazırladığı lojistik merkezde bulunan kapalı alana geçmişti.

Kampta bulunanların çoğunluğu tahliye seferleriyle Irak'a geri dönmüştü.

Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerginlik yaşanmış, Belarus'a "Avrupa'ya göç hareketini organize ettiği" gerekçesiyle yaptırımlar getirilmişti.

Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, Polonya sınırında 2021'in yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Belarus ve Polonya'ya sığınmacıları geri itmelere son verme çağrısı - Son Dakika

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