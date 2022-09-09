Bogner, Kırım Tatarlarına yönelik tehdit ve saldırıların devam ettiğinin altını çizerek, evlere polis baskını, keyfi aramalar ve terör bağlantılı suçlar adı altında kovuşturma gibi uygulamalara dair raporlar aldıklarını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya 'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım 'da Rus ordusunun sivillere yönelik kötü muamelesinin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM: Rusya'nın Kırım halkına kötü muamelesi sürüyor - Son Dakika

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