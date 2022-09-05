Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Griffiths, ülkenin uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele ettiği bilgisini paylaşarak bunun üzerine Ukrayna 'daki savaşın patlak vermesinin gıda sorunu ve kıtlığı körüklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Togo Cumhuriyeti, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.