BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu

06.09.2022 21:32
BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Sri Lanka'da geçmişte yaşanan şiddet ve insan hak ihlallerinin tekrar etmemesi için hükümete kurumsal reform çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sri Lanka'da geçmişte yaşanan şiddet ve insan hak ihlallerinin tekrar etmemesi için hükümete kurumsal reform çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin raporunda Sri Lanka'nın kritik bir dönemeçte olduğu belirtilerek, son aylarda yaşanan ekonomik krizin, ülkedeki insan hakları durumunu kötü etkilediği kaydedildi.

Hükümetin hesap verilebilirlik mekanizmasını çalıştırması gerektiği vurgulanan raporda, "Geçmişte yaşanan insan hak ihlallerinin tekrarından kaçınmak için kurumsal olarak köklü değişiklikler gerekecektir." ifadesi yer aldı.

Ekonomik kriz nedeniyle gerçekleşen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalelerine tepki gösterilen raporda, hükümetin barışçıl gösterileri sert güvenlik tedbirleriyle çözmeyi sonlandırması yönünde çağrı yapıldı.

Raporda Sri Lanka hükümetinin 2019'daki Paskalya Bayramı'nda gerçekleşen kilise saldırılarına dair gerçeklerin araştırılması için süreç başlatmadığı vurgulanarak, "Sri Lanka hükümetleri ısrarla bu olayın faillerini sorumlu tutmak için etkili bir adli kovuşturma yapmakta başarısız olmuştur. Buna karşın hesap verilebilirliğin önüne siyasi engeller konmuştur." açıklaması yapıldı.

Sri Lanka hükümetine, ülkede uluslararası hukuka karşı işlenen suçların araştırılması ve hesap sorulması için mekanizmaların uygulamaya geçirilmesi çağrısı iletildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

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