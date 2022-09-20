BM'den akut yetersiz beslenmeyle mücadele için Nijerya'ya 10 milyon dolarlık yardımı

Birleşmiş Milletler (BM), teröristlerin yoğun saldırılar düzenlediği Nijerya'nın kuzeydoğusunda gıda ve akut yetersiz beslenme ile mücadele için 10 milyon dolarlık yardım sağladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon (OCHA) Maiduguri Ofisinden yapılan açıklamada, bu yıl Nijerya'nın kuzeydoğusunda beş yaşın altındaki 1,7 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, BM'nin ülkenin kuzeydoğusundaki gıda ve akut yetersiz beslenme krizindeki mağdurlara acil yardım için Merkezi Acil Müdahale Fonu (CERF) kapsamında 10 milyon dolarlık fon sağladığı kaydedildi.

CERF'in tahsisin ülkenin gıda ve beslenme krizini ele almak için ortak çabanın bir parçası olduğu işaret edilen açıklamada, Mayıs 2022'de CERF'in, felakete yol açan gıda güvensizliği ve beslenme müdahalesini desteklemek için 15 milyon dolar tahsis ettiği de anımsatıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğu bölgeleri, yıllardır terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Boko Haram ve ISWAP, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.