BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya - Son Dakika
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BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya

14.09.2022 15:02
BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, "Suriye halkı savaşın ölümcül sonuçlarının getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, "Suriye halkı savaşın ölümcül sonuçlarının getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya." açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. Oturumu'nda Komisyon'un açıkladığı yeni raporda, Suriye'deki son insani durum değerlendirildi.

Raporda, ülkenin sınır bölgelerinde yaşayan sivillerin Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından sıklıkla hedef alındığına dikkat çekilerek, Rusya'nın da sivilleri hedef alan hava saldırılarıyla rejim güçlerine aktif desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde tutukluluk merkezlerindeki hak ihlallerine ilişkin, "Komisyonun son incelemelerinde, rejime ait gözaltı merkezlerinde tutukluların ölümüne varacak derecede insanlığa karşı suçlar işlendiği doğrulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kayıplara karışan on binlerce Suriyeliden hala haber alınamadığı kaydedilen raporda, "Rejim güçleri, haber alınamayan sivillerin yerlerini kasten gizleyerek, sivillerin ailelerine karşı kaba, insanlık dışı ve aşağılayıcı tavırlarını sürdürmektedir." açıklaması yapıldı.

Ülkenin kuzeyinde, terör örgütü YPG/ PKK'ın işgalindeki Haseke'de bulunan Hol Kampı'nda da sivillerin güvenlik durumunun kötüye gittiği, sene başından 31 Ağustos'a kadar kampta 34 sivilin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hol Kampı'nda çocukların sağlık durumunun alarm verici noktalara geldiği, bölgede sağlık hizmetleri ve eğitim gibi eksiklerden ötürü çok sayıda çocuğun travma halinde olduğu bildirildi.

Raporda, yerinden edilen milyonlarca Suriyeli sivilin kamplarda acı çektiği ve sivillere insani yardım kaynaklarının giderek azaldığı vurgulanarak "Suriye halkı, on yıldan fazla süren savaşın ölümcül sonuçlarının getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Araştırma, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya - Son Dakika

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