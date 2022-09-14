Raporda, yerinden edilen milyonlarca Suriyeli sivilin kamplarda acı çektiği ve sivillere insani yardım kaynaklarının giderek azaldığı vurgulanarak "Suriye halkı, on yıldan fazla süren savaşın ölümcül sonuçlarının getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya." ifadesine yer verildi.

Hol Kampı'nda çocukların sağlık durumunun alarm verici noktalara geldiği, bölgede sağlık hizmetleri ve eğitim gibi eksiklerden ötürü çok sayıda çocuğun travma halinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya - Son Dakika

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