BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi

BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek

30.08.2022 15:14
BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek

Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan, bu ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan, bu ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.

14 Haziran'dan bu yana etkili olan ve 1136 kişinin ölümüne neden olan muson yağmurlarının yol açtığı felaket nedeniyle BM ve Pakistan, acil fon başvurusu yapacaklarını duyurdu.

BM ve Pakistan'ın acil fondan talep edeceği miktarın 160 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bu arada, Pakistanlı üst düzey yetkililer, ülkede yaşanan felaketin ekonomik boyutunun 10 milyar dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışlardan nasibini alan birçok bölgenin hala sular altında olduğu ülkede, selden etkilenenlerin yüksek alanlarda kurulan çadırlara tahliyesi sürüyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 1136 kişinin hayatını kaybettiğini, 1634 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

Uluslararası yardımlar

Yaşanan felaket nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beş uçak Pakistan'a hareket etmişti.

Şiddetli yağışlardan etkilenenler için Avrupa Birliği 350 bin dolar, ABD ise 100 bin dolar destek sağlayacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Pakistan ekonomisine destek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ekonomik dar boğazda olan Pakistan'da olağan dışı yağmur, İslamabad yönetimini selden etkilenen binlerce kişi için uluslararası yardım aramaya itti. İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaynakların kısıtlı oluşuna ve bu açığı kapatmak için ulusal ve uluslararası partnerlerin desteğinin önemine dikkati çekmişti.

Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010'da İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

YORUMLAR
500
BM: Afganistan'da 6 milyon kişi 'açlık' tehlikesiyle karşı karşıya BM: Afganistan'da 6 milyon kişi 'açlık' tehlikesiyle karşı karşıya Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:16:24. #1.12#
SON DAKİKA: BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement