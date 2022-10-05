BM ve Pakistan, selzedeler için istenen acil fonu 816 milyon dolara revize etti - Son Dakika
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BM ve Pakistan, selzedeler için istenen acil fonu 816 milyon dolara revize etti

05.10.2022 00:18
BM ve Pakistan, selzedeler için istenen acil fonu 816 milyon dolara revize etti

Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen selzedeler için başvurulacak acil fonu 816 milyon dolara revize etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen selzedeler için başvurulacak acil fonu 816 milyon dolara revize etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, revize edilen yardım planı için Cenevre'de düzenlenen etkinliğe Pakistan'ın İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rehman, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan katıldı.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar da etkinliğe İslamabad'dan görüntülü olarak dahil oldu.

BM ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen selzedeler için başvurulacak acil fonu 816 milyon dolara revize etti.

Khar, 33 milyon selzedeyi desteklemek için uluslararası topluma bir araya gelme çağrısı yaparak, hükümetin, BM kuruluşlarının ve diğer yardım derneklerinin tüm çabalara rağmen şimdiye kadar selzedelerin yüzde 20'sine ulaşabildiğini belirtti.

"İklim felaketi"

Griffiths, yaşanan insani krize güçlü bir cevap verilmesi gerektiğine işaret ederek, 30 Ağustos'ta talep edilen 160 milyon dolarlık acil fondan şimdiye kadar 90 milyon dolar elde edildiğini vurguladı.

Pakistan'daki selleri "iklim felaketi" olarak nitelendiren Griffiths, bu afetlerin iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus ise sel bölgelerinde on binlerce kişinin dang humması, sıtma, ishal ve deri hastalıklarından muzdarip olduğunu kaydetti.

Türkiye'den dayanışma vurgusu

Büyükelçi Arslan da Türkiye'nin Pakistan'daki selzedeler için hava köprüsü kurduğunu ve iyilik trenleri gönderdiğini söyledi.

Arslan, Pakistan halkı rahatlayana kadar Türk halkının rahatlamayacağını belirterek, Ankara'nın İslamabad'ın yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

BM ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 30 Ağustos'ta 160 milyon dolar acil fona başvurulacağını duyurmuştu.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yaklaşık 1700 kişi ölmüştü.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM ve Pakistan, selzedeler için istenen acil fonu 816 milyon dolara revize etti - Son Dakika

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