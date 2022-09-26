BM Yemen Özel Temsilcisi ateşkesin uzatılması için temaslarda bulundu - Son Dakika
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BM Yemen Özel Temsilcisi ateşkesin uzatılması için temaslarda bulundu

26.09.2022 22:52
BM Yemen Özel Temsilcisi ateşkesin uzatılması için temaslarda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Yemen'de ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi çabalarını ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Yemen'de ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi çabalarını ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, BM Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'de ateşkesin sona ermesine 5 gün kala Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile ayrı ayrı görüştü.

Grundberg ve Alimi'nin Yemen halkının karşı karşıya kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi için ateşkesin yenilenmesi ve genişletilmesi konusunda BM'nin uluslararası toplumla harcadığı çabaları görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, Alimi, uluslararası topluma ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmesi için Husilere baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Büyükelçi Al Cabir'in BM Yemen Temsilcisi Grundberg ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede, BM'nin ateşkesin uzatılması ve kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşılması için harcadığı çabaların desteklendiği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

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