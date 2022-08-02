Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı

02.08.2022 22:17
Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve bugün sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve bugün sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Tarafların (Yemen hükumeti ve Husiler) 2 Ağustos'tan başlayıp 2 Ekim'e kadar ateşkesi aynı şartlarla 2 ay daha uzatma konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşmanın, tarafların mümkün olan en kısa sürede genişletilmiş bir ateşkes anlaşmasına varmak için müzakereleri yoğunlaştırma taahhüdünü de içerdiğini aktardı.

Yemen hükumeti ve Husilere sunduğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili taraflardan önemli yorumlar aldığını aktaran Grundberg, şunları kaydetti:

"Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir ödeme mekanizması üzerinde bir anlaşmaya varılmasına, memur ve emekli maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine, Taiz ve diğer illerin yollarının açılmasına, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan iki yönlü daha fazla uçuş gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak Hudeyde Limanı'ndan düzenli akışının sağlanmasına katkı sunabilir."

Yemen'deki iç savaş ve 2. kez uzatılan ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala, ülkedeki çatışan taraflarının 2 ay süreyle daha ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Pakistan'dan 'terörle mücadelede uluslararası hukukun yanındayız' vurgusu Pakistan'dan 'terörle mücadelede uluslararası hukukun yanındayız' vurgusu BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:06 İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatına yönelik ilk gemi Ukrayna'dan yola çıkarak Kumköy'de demirledi!
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 22:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement