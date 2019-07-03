Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi
42 dakika önce
Almanya ve ABD, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi. Berlin ve Washington, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen bir kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07
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