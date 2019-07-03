Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi
Son Dakika Dünya Haber

Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

42 dakika önce

Almanya ve ABD, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi. Berlin ve Washington, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen bir kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı

Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi, System.String[]
Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi.

Berlin ve Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Uygur, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor Beşiktaş'ın anlaştığı Boyd'da ödeme krizi Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]