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Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül! - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!

02.06.2021 18:17

Türkiye genelinde uygulanan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bir süredir uygulanıyordu. Birlemiş Milletler'den Erdoğan'a "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir süreden bu yana tüm Türkiye genelinde "Sıfır Atık Projesi" yürütülüyordu. Valiliklerin, belediyelerin ve okulların aktif olarak katılım sağladığı projede, önemli bir yol kat edildiği açıklanmıştı. Projeyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

AKILLI ŞEHİRLER KÜRESEL ŞAMPİYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek ve himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından takdim edildi.

İLK KEZ EMİNE ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLDİ

BM Habitat'ın, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, "World Urban Forum" (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi unsurları içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi.

"AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK"

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski Belediye Başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir." dedi.

"ETKİLİ SONUÇLAR VERMİŞTİ"

İstanbul'un 1996'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu etkinlik, girişimin savunduğu ilkelerin, dünya çapında görünürlüğünü artırmış, etkili sonuçlar vermişti." diye konuştu.

"İKLİM KRİZİNDEN ÇIKIŞTA SON ŞANS"

Emine Erdoğan, tabiatın önemine dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır." ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE SOHBET ETTİLER

Program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Bakan Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi. Törene katılan gençler de ilk kez çevre ile ilgili talep ve düşüncelerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti Emine Erdoğan'a iletti. Emine Erdoğan da gençlere, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

SIFIR ATIK PROJESİ TANITIM FİLMİ

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin tanıtım filmi gösteriminin de yapıldığı program sonunda Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül! - Son Dakika


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