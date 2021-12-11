Birleşmiş Milletler'den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na Kalite, Güven, Performans ve Analiz Çalışmaları Teşekkürü - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler'den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na Kalite, Güven, Performans ve Analiz Çalışmaları Teşekkürü

11.12.2021 20:16
Birleşmiş Milletler'den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na Kalite, Güven, Performans ve Analiz Çalışmaları Teşekkürü

Birleşmiş Milletler ülkemizde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir konumda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı laboratuvarlarını Güven, Kalite, Performans ve Analiz çalışmaları bakımından denetlemiştir.

Birleşmiş Milletler ülkemizde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir konumda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı laboratuvarlarını Güven, Kalite, Performans ve Analiz çalışmaları bakımından denetlemiştir.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele suç ofisi (UNODC) denetimlerde elde edilecek sonuçların kalitesinin ve güvenilirliğinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, kamu güvenliğinin ve kanunların etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarların kalite, güven performans ve analiz çalışmaları bakımından en üst seviyede bir başarı sağladığını açıklamıştır. Bu başarı sayesinde Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programına katılım sertifikası *ICE almaya da hak kazandığını duyurmuştur.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile mücadele suç ofisi (UNODC) ülkemizin Birleşmiş Milletler ile mevcut işbirliği içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda konuları ele alma ve inceleme çabalarındaki kaliteli ve başarılı Kriminal İnceleme faaliyetlerinin mevcudiyetinin sağlanmasında katkı gösteren Kriminal Daire Başkanlığına ve bağlı Bölge Kriminal Polis laboratuvarlarımıza Teşekkür etmiştir.

Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmakta uluslararası düzeyde güven, kalite, performans ve analiz çalışmalarındaki başarımız ile de suç ve suçlulara mücadelemizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz.

Kaynak: Habermetre
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Uyuşturucu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Birleşmiş Milletler'den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na Kalite, Güven, Performans ve Analiz Çalışmaları Teşekkürü - Son Dakika

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