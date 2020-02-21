Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir' - Son Dakika Dünya

Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir'

11 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Suriye'de devam eden çatışmaların 'kan banyosuyla' bitmesinden endişe duyduğunu açıklayarak, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Rusya ise destek verdiği Suriye ordu güçlerinin düzenlediği saldırıların 'sivil göçe neden olduğu' iddialarını reddetti.

Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir', System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de devam eden çatışmaların 'kan banyosuyla' bitmesinden endişe duyduğunu açıklayarak, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Rusya ise destek verdiği Suriye ordu güçlerinin düzenlediği saldırıların 'sivil göçe neden olduğu' iddialarını kabul etmedi.


Suriye'nin İdlib kentinde, muhaliflerle Suriye ordu güçleri arasında gerilim sürerken, kasım ayından beri 400 bin kişinin öldüğü, bir milyona yakın kişinin de evlerini kaybettiği kaydedildi. Özellikle Halep'in Rusya destekli Suriye ordusu tarafından geri alınmasının ardından, yüz binlerce Suriyeli, Türkiye'nin güney sınırına doğru göç etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da camları titreten meteor düşme anı kamerada!
Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 17:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: 'Kan banyosuyla bitebilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]